Ile Maurice: Sport pour Tous - Ateliers pour l'élaboration d'une Stratégie et d'un Plan d'action

communiqué de presse

Le Sport pour Tous sera au centre des discussions lors de trois ateliers axés sur le renforcement des capacités qui se tiendront du 8 au 10 mai 2017 à l'Hôtel Voilà, à Bagatelle. Ces ateliers s'insèrent dans le cadre de l'élaboration d'une Stratégie et d'un Plan d'action pour Maurice dans le domaine sportif par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec l'assistance technique du Secrétariat du Commonwealth.

Deux experts techniques, M. Oliver Dudfield, Head of Sport for Development and Peace, et Mme Jackie Lauff, Commonwealth Secretariat Specialist Pool, sont actuellement à Maurice pour animer ces ateliers. Les questions qui seront abordées comprennent: Sport, Objectifs de Développement Durable et Vision 2030 de Maurice.

Les personnes ressources entreprennent déjà une série de consultations avec différents partenaires locaux afin de dégager un processus de mapping multidisciplinaire et définir les objectifs et indicateurs pour la Stratégie et le Plan d'action sur le plan national. Ces réunions consultatives visent également à identifier les forces et avantages de la mise sur pied de structures axées sur le Sport pour Tous à Maurice.

Suite aux consultations, un rapport sera préparé avec des recommandations sur la Stratégie et le Plan d'action d'ici fin juin 2017.

La Stratégie et le Plan d'action s'articuleront autour de trois axes prioritaires:

Promotion des avantages du Sport pour Tous

Coordination - Planification coordonnée

Développement d'une main d'œuvre axée sur le Sport pour Tous à Maurice

Appui technique du Commonwealth

La première étape du programme d'assistance technique du Commonwealth a démarré fin 2016 avec un exercice d'orientation et de consultation préliminaire.

Ainsi, des représentants de divers ministères couvrant les secteurs de la Santé, de l'Education et des Genres ont été consultés de même que des responsables d'organisations sportives nationales y compris, le National Olympic Committee, National Paralympic Committee et le Mauritius Sports Council.

Ces consultations étaient axées sur le potentiel d'améliorer le niveau de participation par rapport au Sport pour Tous et l'apport du sport au développement national.

Le Gouvernement s'est fixé pour objectif d'augmenter le nombre de Mauriciens qui pratiquent une discipline sportive et une activité physique sur une base régulière. Le but est de favoriser le développement d'une hygiène de vie plus saine parmi la population et d'accroître la contribution du sport à la promotion de la santé et l'éducation, et au développement personnel des jeunes.