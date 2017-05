Cameroun: Journée mondiale de la liberté de la presse - Mobilisation tous azimut des journalistes à Douala

Avec l'ouverture d'un magasin, les amateurs de livres et autres guettent les dernières sorties. Plus »

Le mercredi 03 mai, le Snjc a organisé une marche à la place du gouvernement cette marche aussi a drainé de nombreux hommes de media de la capitale économique d'autres part, le gouverneur de la région du littoral a organisé une rencontre avec les journalistes et les patrons de presse de la ville de douala dans le but d'échanger et d'explorer les maux quoi minent la presse de douala et de voir comment aider les journalistes à la bonne pratique de leur métier. Durant cet échange, les journalistes ont posé le problème de l'accès aux sources de l'information. Le gouverneur IvahaDiboua s'est engagé à plaider auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des conditions des hommes de medias tout en appelant ceux-ci à plus de responsabilité dans la pratique de leur métier.

Une plateforme qui a permis aux organisateurs d'édifierune assistance constituée d'une centaine de journaliste sur plusieurs questions. Un cours magistral sur la déontologie et l'éthiquejournalistique a été donné par Denis Kwebo le président du Snjcqu'accompagnaient sur l'estrade Alain blaise Batongue journaliste secrétairegeneral du Gicaml et Abdoul WaheedOdusileprésident de la fédération africaine des journalistes venu spécialement pour l'occasion.

