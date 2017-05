Cameroun: Un réseau d'agresseurs démantelé à Yaoundé

Après le vol c'est aux alentours du lac municipal qu'ils allaient abandonner leurs victimes. Selon les informations recueillies à la Drpj, ces malfrats avaient comme principale cible des femmes. Les policiers expliquent que, les malfrats agressaient entre quatre et huit victimes chaque soir. Leur butin s'élevait entre 90.000 et 150.000F.Cfa à la fin de leur opération, sans compter des téléphones portables, des laptops et des bijoux qu'ils arrachaient chez leurs victimes.

Les six malfaiteurs essentiellement constitués des repris de justice sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la Drpj, où ils attendent d'être déférés au parquet. Ce groupe de présumés malfrat est constitué de : Roméo Sampabot 34 ans, Daniel Nkpwang 30 ans, Jean Jacques Ekongolo 41 ans, Etienne Atangana 37 ans et Martin Enyegue 31 ans.

