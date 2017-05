Ile Maurice: Prix des légumes - Une hausse de 15 % déjà en vigueur

Simple comparaison des prix. Entre ceux des légumes, mercredi 3 mai, et les prix pratiqués il y a une semaine, «il y a déjà une hausse d'environ 15 %», déclare Kreepaloo Sunghoon, président de la Market Traders Association et membre de la Small Planters Association. Selon lui, cette situation reflète aussi les achats «inpé an plis» des consommateurs, craignant l'impact à venir des intempéries sur le prix des légumes.

S'il estime que ce sont surtout les plantations du plateau central et de l'Est qui ont été affectées, il maintient que c'est encore trop tôt pour faire un bilan des dégâts éventuels. «Ce n'est que dans quatre à cinq jours, quand toute l'eau accumulée dans les champs aura été évacuée, que l'on pourra avoir une meilleure idée de la situation», dit-il.

Bactérie

Parmi les légumes dont le prix flambe déjà se trouve la pomme d'amour. Cela fait plus d'un mois que les consommateurs l'achètent à prix d'or. Soit entre Rs 80 et Rs 100 le demi-kilo. Ce que confirme Pierre Philippe Lenferna, Sales and Marketing Manager de Médine, qui cultive la tomate sur une assez grande échelle.

Kreepaloo Sunghoon affirme qu'il y a deux raisons qui justifient la baisse de la production de la pomme d'amour et la hausse de son prix. Outre les pluies estivales qui endommagent les plantations, il y a une bactérie qui la détruit. Or, avec l'interdiction de certains types de pesticides, les plants de tomate sont facilement affectés.

Pour certains planteurs, la production de Médine, jugée insuffisante, aurait aussi un impact sur la production nationale. Pierre Philippe Lenferna soutient qu'il est vrai qu'entre février et fin avril, il n'y a pas eu de récolte. «La raison est simple. On ne prend pas de risques de cultiver la pomme d'amour en cette période pluvieuse. La récolte débutera dans une semaine.»

Toutefois, d'après lui, avec ses 600 tonnes par an, Médine n'a aucune incidence sur la production locale, qui est, quant à elle, estimée à 12 000 tonnes. Sans oublier les 8 000 tonnes de tomates en conserve importées.

Le piment, lui, se vend désormais à Rs 60/livre. Cela, alors qu'il s'affichait à Rs 40 il y a huit jours. Le haricot vert passe de Rs 50/livre à Rs 60/livre, la calebasse de Rs 15/livre à Rs 25/livre, le chou de Rs 40/livre à Rs 50/ livre, le voeme de Rs 35/livre à Rs 40/livre et la bringelle de Rs 20/livre à Rs 25/livre. Quant au chouchou, «il n'est pas trop affecté alors que le choufleur, qui tourne actuellement à Rs 70, sera plus abondant dans un mois environ», indique Kreepaloo Sunghoon.