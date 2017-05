Madagascar: Ambassadeur Maud Vuyelwa Dlomo - Mandela Day sera célébrée dans les universités malgaches

Rencontre entre l'ambassadeur Sud-Africain, Maud Vuyelwa Dlomo et le Premier ministre Mahafaly Olivier.

L'ambassadeur de la République Sud Africaine, SEM. Maud Vuyelwa Dlomo a rencontré le Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier, hier, à Mahazoarivo. L'ambassadeur, annonçant la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela 2017 pour le 18 juillet en Afrique du Sud, a fait part au Premier Ministre de l'avancement de certains préparatifs initiés par l'Ambassade, en vue de diverses manifestations locales pour marquer ladite journée.

Levées de fonds. En effet, les six grandes universités de Madagascar, parrainées chacune par de grandes compagnies malgaches, abriteront simultanément des animations pour le « Mandela day ». Les manifestations programmées comprendront des levées de fonds pour les orphelins, des programmes de leadership pour les jeunes, des rencontres virtuelles avec les étudiants de l'université de l'Afrique du Sud, des rénovations de locaux d'enseignement, et diverses activités sportives. Le Premier Ministre Mahafaly, de reconnaître que cette intention de mobiliser les universités malgaches fera de la célébration un évènement d'envergure nationale, et permettra aux étudiants malgaches de mieux connaître cette illustre figure du militantisme anti-apartheid et non moins le prisonnier politique le plus célèbre du monde.