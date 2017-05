Tunisie: Lutte contre le terrorisme - Anouar Bayoudh écope quatre ans de prison

Les deux accusés ont été arrêtés dès leur arrivée de Turquie à l’aéroport Tunis-Carthage en juillet 2016 avant d’être transférés à l’unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes à la caserne de la garde nationale de l’Aouina. Le ministère public avait émis un mandat d’amener national et international à l’encontre de Bayoudh et sa compagne après leur départ vers la Syrie en novembre 2015.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Selliti a expliqué que les jugements ont été rendus après validation de l’accusation contre Mohamed Anouer Bayoudh et sa compagne qui sont en état d’arrestation. Une troisième personne en cavale a été accusée d’implication dans la même affaire. Le juge d’instruction avait émis, le 4 juillet 2016, un mandat de dépôt contre Anouer Bayoudh et sa compagne pour «appartenance à l’organisation terroriste Daech».

Accusés d’implication dans des affaires liées au terrorisme, Mohamed Anouer Bayoudh et sa compagne ont comparu mardi devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis, a indiqué le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofien Selliti.

