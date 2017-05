Tunisie: CA-ESS - L'Étoile en deux temps

Après les débordements signalés lors du derby, la sanction du huis-clos a été décrétée pour ce Classico entre le CA et l’ESS. C’était prévisible et même inévitable après que nous eûmes droit à un tableau affligeant dimanche dernier. Le marché de la paix et de la quiétude semble asséché sur nos travées ! Dommage car un match sans public n’a ni couleur ni saveur.

Comme celui d’hier d’ailleurs, même si la victoire de l’Étoile a été saluée comme il se doit. Bref, il est regrettable qu’un grand format CA-ESS se joue à guichets fermés. Volet faits saillants de ce choc, les visiteurs n’ont pas fait mystère de leurs ambitions dès le départ en monopolisant le ballon.

Certes, les deux équipes se sont observées un bon quart d’heure. Mais dès la 18’, c’est l’ESS qui allume la mèche. L’Algérien Hameur Bouazza manque de peu le cadre suite à un service de Hamza Lahmar. Cette première alerte indispose le CA qui peine à se redéployer. 23’, l’Etoile insiste. Bangoura, l’homme du match (on y reviendra) emballe le couloir droit. De l’autre côté, Darragi tente de distiller de bons ballons vers l’avant.

Mais les attaquants du CA manquent de percussion. 25’, le brésilien Diogo Acosta sort de sa boîte et loge le cuir au fond des

filets suite à une passe lumineuse de Bouazza. Acosta, le buteur de l’ESS, a encore frappé. Il en est à 7 buts marqués, juste derrière Lahmar (8 buts). L’Etoile ne baisse pas sa garde et déroule.

Le CA accuse le coup et semble tétanisé. 27’, Lahmar sur coup franc

manque de peu d’alourdir la note. Le CA réagit par Rusike à la 28’. Ce dernier tire en pivot mais Balboulli veille au grain. L’Étoile repart à l’assaut du CA et Lahmar, sur coup franc, double la mise. Le scénario parfait pour l’Etoile. Un cauchemar de plus pour le CA !



Injuste !



De retour des vestiaires, le CA se rue en attaque et finit par réduire la marque grâce à Ali Abdi à la 51’. La malédiction frappe de nouveau le CA à la 65’. Manoubi Hadded se déjoue de Balbouli et marque. Le trio arbitral signale une position de hors jeu inexistante. Sentant le danger, l’Étoile hausse le ton et évolue par contre rapide. Bangoura Al Khali, l’homme du match, est au four et au moulin, comme lors du match aller d’ailleurs.

Lors du temps additionnel, le rythme tombe d’un cran et les deux équipes en resteront là finalement. L’Etoile n’a pas volé

sa victoire vu sa domination, la plupart du temps. Le CA, quant à lui, n’a pas encore l’étoffe d’un champion, même s’il

a été privé d’une parité qui aurait couronné les efforts consentis en seconde période.