Tunisie: USBG-EST - Pauvre football !

Nouveaux incidents au play-off, mais cette fois c’est une décision arbitrale qui a mis le feu aux poudres. Sans trop souffrir, le leader assure l’essentiel au bout d’un match houleux.

Stade 7 mars (ex-Hay El Matar) de Ben Guerdane, temps chaud, pelouse en tartan, public nombreux. Espé rance Spor t i ve de

Tunis bat Union Spor - tive de Ben Guerdane (2-0). Score à la mi-temps (1-0).

Buts: Taha Yassine Khenissi 24’ sur penalty et Anis Badri 52’. Arbitrage médiocre de Wassim Ben Salah assisté par Walid Harrag et Mohamed Somai. Avertissement: Kouassy 18’. USBG: Charf i , Coulibaly (Chaibi 74’), Zahou, Amine Abbès, Hassine, Boufalga (cap.), Mida, Kouassy, Khefifi, Darragi (Jaziri 86’), Harbaoui (Ben Abdessalam 53’) EST: Ben Cherifia, Mbarki, Chammam (Rabii 70’), Talbi, Dhaouadi, Coulibaly, Sassi, Chaâlali, Beguir, Khenissi (Rejaibi 77’), Badri (Machani

90’).

Vivement la fin de saison ! C’est comme si le play-off s’est abonné aux violences, aux contestations, aux projectiles et à la pierre qui a touché hier l’entraineur Faouzi Benzarti au bras au coeur de la bourrasque qui a enflammé les esprits. Pourtant, le duel des extrêmes n’annonçait guère toute cette folie. Mais que voulez-vous, les arbitres persistent et signent.

Ils ont juré de mettre du piment cette saison presque à chaque nouvelle sortie. Hier, Wassim Ben Salah était hors du coup. Le piment qu’il a mis, c’est un penalty qu’il a sifflé et qui a mis le feu aux poudres. A la 21e, Chammam perd son duel avec Idrissa Coulibaly et se jette dans la surface.

Un duel anodin au reagrd de tout le monde. Sauf dans l’esprit du referee qui décrète un coup de réparation le moins qu’on puisse dire sévère qui tue la rencontre, la suspend durant une bonne dizaine de minutes et plombe l’ambiance.

Taha Yassine Khenissi exécute le penalty en prenant à contrepied le keeper Seifeddine Charfi, inscrivant ainsi son treizième but de la saison. Et de suite, bonjour les dégâts ! Toute la main courante se déverse sur le rectangle vert Ben Salah doit faire face à la colère des locaux. Il faudra une bonne dizaine de minutes avant la reprise de la partie. Entre temps, le terrain est arrosé de projectiles en tous genres. Depuis, il n’y a plus de match, ou presque.

Pourtant, cette sixième confrontation entre les deux clubs avait démarré sur de bonnes bases, permettant de voir un Seif Charfi en grande forme. 13’: grosse parade sur le coup franc de Beguir à la limite de la surface, l’ancien keeper clubiste se détend et renvoie des deux poings la frappe du soliste sang et or.

20’: servi par Chammam, Beguir «bombarde » du gauche Charfi qui sort de nouveau le grand jeu. Après une tentative de Darragi (33’), et une tête de Boufalga au-dessus (35’), la rencontre est de nouveau suspendue sous le déluge de projectiles lancés par le public local.

A la reprise du jeu, Khefifi, seul face à Ben Cherifia, perd son duel et laisse passer la chance des Sudistes (44’). Après neuf minutes de temps additionnel, cette première période se termine par le spectacle désolant auquel on a fini par s’habituer: la sortie du trio arbitral sous forte escorte. L’exploit de Badri Les Sang et Or ont la bonne idée de doucher les ardeurs dès le retour des vestiaires.

Après une frappe croisée de Chaâlali, à côté (48’), et un essai de Khenissi qui se termine dans le petit filet (51’), les hommes de Faouzi Benzarti se mettent définitivement à l’abri. Anis Badri se recentre, met dans le vent le jeune Hassine et bat de près Charfi (52’). Un bel exploit. Depuis, la partie baisse d’intensité. Parfois même, on a l’impression d’avoir affaire à un match amical.

Menant par 2-0, le leader de la compétition peut gérer tranquillement la dernière demi-heure quoique la rentrée du virevoltantJilani Ben Abdessalam aurait pu être source d’ennui pour la défense de Talbi et Dhaouadi. L’USBG a étalé toute son impuissance offensive et le manque flagrant de profondeur qui fait tourner sa machine offensive dans le vide. La preuve: le club n’aura inscrit que ....onze buts depuis le début de la saison. Quant à l’EST, elle tire le maximum avec le moins d’efforts possibles.

Certes, sa tâche a été nettement facilitée par une décision arbitrale litigieuse. Elle reviendra bientôt à Ben Guerdane pour un match à quitte ou double en demifinale de la coupe de Tunisie. Le play-off fait quant à lui des dégâts. Sous le feu nourri des projectiles, le camp sang et or

a pris place à la reprise côté opposé où s’est installé un banc des remplaçants improvisé. Sous la tribune où a pris place le public espérantiste. Le folklore continue. Personne n’y échappe, même pas les arbitres....