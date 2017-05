Cameroun: Crise Anglophone - Résolument pour un autre Kamerun!

billet

Une fois de plus ce qui est dorénavant appelé « la crise anglophone » a démontré à suffisance la nature du régime Biya, au grand dam des compatriotes qui disent toujours que notre pays se porte mieux, se référant à la sous-région dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi, pourquoi changer « l'homme du changement » ? Que oui, il nous faut résolument un autre leadership socio politique au Kamerun. Et malgré le temps que cela prendra et les sacrifices que cela vaudra nécessairement, un autre Kamerun est urgemment indispensable et son avènement est de lpus en plus irréver

Comment pouvons-nous, des décennies après le retour du multipartisme qui aurait dû nous arrimer normalement à la démocratie et la civilité, même si, la démocratie est une quête permanente, regarder des images si éprouvantes de tortures sur notre jeunesse à Bamenda et Buéa, comme en 1992 à l'Université de Yaoundé I ? Sans laisser de côté, celles subies par les avocats à Bamenda, alors même que, nous avions vu en mondo - vision, les étudiants scander : « No violence ! No violence ! ». On nous dira après : « Il n'y a eu aucun débordement des forces de l'ordre », afin de pas reprendre comme hier : « Il y a eu zéro mort ».

Le régime néo colonial et de pillage de Biya demeure un instrument de violence et de déshumanisation du Peuple Kamerunais.

Actuellement, incapable d'accepter la contradiction revendicative d'un peuple qui l'affronte sans répit, malgré la corruption active et la violence fasciste d'Etat, Paul Biya se permet de mettre des compatriotes frondeurs aux arrêts avec des motifs très « intéressants ». Il vaut alors mieux que ces vaillants compatriotes soient condamnés, surtout, au regard de la loi dite de répression des actes de anti terrorisme. Bien entendu, les proches de ces téméraires kamerunais seront naturellement attristés, mais ceux-ci par leur combat, en dépit de quelques extrémistes au demeurant minoritaires, participent au long combat du Nationalisme kamerunais, pour une nation libre, égalitaire et prospère.

Même les plaintes contre les évêques et les prélats du Nord-ouest n'aboutiront à rien. Ni à faire peur ni à faire taire les compatriotes. Ceci ne peut que contribuer au pourrissement de la situation socio politique nationale. Mieux, c'est la préfiguration d'une fin tragique d'un régime vieilli, pillard et anti progrès.

La fin de ce système est là. A défaut d'avoir pu l'empêcher de détruire la nation depuis l'indépendance nominale, préparons-nous, maintenant, à vaincre sa reproduction. Tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui : le pillage éhonté, la misère galopante, la terreur politique installée comme mode gouvernant, le tribalisme et le clanisme à ciel ouvert etc...

Même la peur d'une guerre civile, après Biya n'est qu'une vue de l'esprit. De même, les pilleurs ou autres assoiffés de pouvoir tapis dans l'ombre avec leurs fonds volés et des mercenaires planqués ne feront rien devant le Peuple Kamerunais uni et décidé à reprendre son destin en mains...

Nos compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont des revendications légitimes. Seuls des fascistes et des anti progrès voient le mal partout. Dans le Kamerun Nouveau, tous les sujets seront discutables et seront mis à l'épreuve des débats démocratiques ...