Madagascar: Toliara - Sortie de promotion exceptionnelle

Ce sont les assistants qui l'ont qualifiée d'exceptionnelle. En effet une remise de certificats qui n'a pas d'égal pour trois raisons : une décoration de rêve, un parrain jeune et généreux, une « Maman active » qui s'est investie entièrement.

38 apprenants sur 283 de l'Institut Privé de Formation Professionnelle se sont présentés pour cette remise de certificats « exceptionnelle » à l'espace MAMAN GATEAUX, Morafeno. La promotion se nomme « Avana ou Arc-en-ciel », toute une littérature autour du thème « arc-en-ciel » pour illustrer le nom de la promotion. 35 d'entre eux ont obtenu des attestations après trois mois de formation en bureautique sur ordinateur. Une jeune fille reçut son certificat en maintenance en informatique, ce qui est rare pour la gent féminine. Un garçon a mérité un certificat de maintenance en électronique. Ils sont prêts pour le marché du travail : rapide en saisie, efficace pour toute technique concernant la bureautique du travail de secrétariat, ce qui justifierait le grand nombre de jeunes filles. Les absents de cette remise de certificats pourront toujours récupérer leur attestation quand ils le voudront. « Vous avez bien choisi votre filière, les nouvelles techniques de l'information et de la communication sont incontournables, vous en aurez toujours besoin » confirme le directeur régional de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle durant son discours.

Un parrain jeune et dynamique. Ce parrain jeune et dynamique est le directeur régional de communication et des relations avec les institutions, Zantera Milson Manovosoa dit « Tsikivy ». Lui aussi a brodé toute une illustration du nom « Arc-en-ciel » de la promotion dont il est le parrain. Jeune en effet car il est à peine plus âgé que les sortants, si bien que le courant passe très bien entre les apprenants diplômés et leur jeune parrain. Ce jeune directeur est courtisé de partout. Par les politiciens grâce à sa maîtrise du micro et de l'animation. Les Tuléarois reconnaissent très bien sa voix suave et amusante.

Une Maman active. Tout Toliara l'appelle ainsi car c'est l'heureuse maman d'une Miss Madagascar en 1990. Sa fille Sissi était allée à Londres pour briguer le titre de Miss Monde. Depuis, on l'appelle Maman et c'est elle qui a tout pensé, imaginé, décoré et assuré la régie de cette sortie de promotion exceptionnelle.