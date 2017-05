Madagascar: PMU Bet - Un million d'euros à gagner quotidiennement

Les jeux de hasard et le pari attirent de plus en plus les Malgaches.

Depuis hier, les parieurs malgaches auront la chance de remporter « les grosses sommes » mises en jeu surtout dans la course « Trot attelé ». C'est la déclaration des responsables de PMU Bet France dirigé par son président Yves Vatelot, hier, à l'Hôtel Colbert à Antaninarenina lors du lancement officiellement de ce nouveau jeu. En plus de la France, la Grande Ile rejoint ainsi l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse et bien d'autres pays. 26 pays bénéficient de ce nouveau jeu et Madagascar est le premier pays africain.

Ce jeu est réservé aux personnes ayant plus de 18 ans et accessible pour toutes les couches sociales. Un million d'euros sont en jeu quotidiennement. La cagnotte monte à deux millions les dimanches ou « Booster » et peuvent aller jusqu'à 10 millions d'Euros pendant 14 dimanches selon les Grands Prix en France.

Outre le Pmubet, les parieurs peuvent jouer aussi dans les nombreux distributeurs à Antananarivo. « Les Malgaches peuvent jouer sur les nombreuses courses en France. Les parieurs des régions auront également la chance de remporter ces grosses sommes très bientôt » a expliqué, Bary Randriamiarana, directeur commercial de PMU Madagascar.