Les journalistes et correspondants régionaux de presse ont exprimé au gouverneur dans un document adapté à la réalité locale, toutes les difficultés vécues dans l'exercice de leur profession. Robert Diandy, le correspondant de la 2Stv soutient qu' «une répartition de l'aide à la presse jusqu'au niveau des régions permettra aux correspondants d'améliorer leurs conditions de travail. La sécurité en période des élections avec les législatives qui profilent à l'horizon est aussi à prendre en compte». «Des acquis sont notés dans la décentralisation de l'aide à la presse et la rupture en était de trop», poursuit Lamine Bayo.

Dans un mémorandum annexé à celui produit par le cartel des syndicats au niveau central, les journalistes de Sédhiou relèvent : «la construction et de l'équipement d'une maison de la presse, un cadre qui permettra assurément aux journalistes et correspondants de presse de travailler dans de bonnes conditions, la décentralisation de l'aide à la presse, la couverture sociale, la garantie d'une sécurité surtout lors des joutes électorales et la formation»

Lamine Cissé et Nouha Djité respectivement de la radio communautaire Yiriwa Fm de Tanaff et de Kambeng Fm de Madina Wandifa, ont rappelé toute la mission de service public des radios communautaires notamment dans l'accompagnement des initiatives de développement local et la construction de la paix dans les régions du sud.

Aliou Badara M'bemgue, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, a indiqué qu' «avec les services techniques une appréciation de la demande sera faite en vue de trouver des solutions mais pour les questions d'ordre national, les autorités qui ont une oreille attentive à l'endroit des journalistes et des questions de liberté de la presse ».