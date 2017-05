Cameroun: Anniversaire - Première bougie pour le stade omnisport de Bafoussam

Le stade omnisports de Bafoussam-kwekong vient de souffler sa première bougie. Un anniversaire qui suscite quelques curiosités concernant ce joyau. Ça faisait exactement 1 an jour pour jour Dimanche dernier que le stade Omnisports de Bafoussam a été officiellement inauguré. C'était en effet le 30 Avril 2016, au détour d'une cérémonie grandiose qu'avait présidé le ministre des sports et de l'éducation physique, Pierre Isamel Bidoung kpatt, qu'accompagnaient les officiels de la fédération camerounaise de football et les autres figures de prou du football camerounais. Ce jour là, on se souvient, le suspense était grand. Beaucoup attendaient impatiemment le nom de baptême de ce bijou, parmi tant de noms qui circulaient. Les pouvoirs publics avaient alors opté pour l'appellation simple de stade omnisports de Bafoussam comme nom de baptême.

À la faveur de cette cérémonie, l'équipe locale, le Racing club de Bafoussam, avait livré une rencontre de football avec une sélection des lions indomptables. Le hasard a voulu que pour ce premier anniversaire, que le Racing soit encore au devant de la scène, à la faveur de la rencontre de la 12e journée de ligue I face à Feutcheu Fc de Djiko Bandjoun. Même si les artistes annoncés par les responsables de ce stade pour marquer les un an de vie étaient introuvables, l'enjeu de la rencontre et le beau spectacle ont permis de vivre au moins des instants de vives émotions.

Ce qui convient tout au moins de relever pour le déplorer à la faveur de cet anniversaire, c'est que jusqu'ici, un an après, le chantier n'est jamais terminé à Kwekong. Et plus grave encore, ces fissures qui sont perceptibles déjà à un an seulement, et qui sont superficiellement collées pour ces agents chinois des travaux. De quoi craindre l'avenir de ce stade qui déjà à un an de vie seulement, prend déjà les rides. Il faut trouver les voies en fait pour empêcher la survenue un jour d'un drame de toutes les façons. Bon anniversaire !