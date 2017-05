Cameroun: Médias - La presse dit ses maux

C'était ce mercredi 3 mai lors d'une rencontre à Douala avec le gouverneur du Littoral

«La région du Littoral vit d'abord par l'état de santé de sa presse. Je tiens à féliciter la vaste collaboration entre les journalistes et les autorités à Douala. On agit pour l'intérêt de la population. » Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, s'adressait ainsi aux responsables de médias invités à un échange dans ses services à Bonanjo. Une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce mercredi 3 mai 2017. Il était question pour ces médias d'évoquer leurs motifs de satisfaction, leurs difficultés dans l'exercice de leur métier et les perspectives.

En parlant d'exercice de leur métier, on a notamment eu des interventions d'Alex Stéphane Ewane, Chef de la station régionale de la Crtv, Armand Essogo, chef de la division régionale de la Sopecam pour le Littoral qui sont revenus notamment sur l'expérience de la presse publique. Le deuxième intervenant insistera notamment sur la difficulté du journaliste de service public, qui doit évoluer dans un contexte où il est taxé de « plume tiède au service de l'Etat » par les confrères. Ce rédacteur devra toutefois toujours rechercher tout ce qui est loin du sensationnalisme et éviter la manipulation.

Dipita Tongo, directeur de l'information à Stv, s'est quant à lui chargé de parler du quotidien du travailleur de la presse privée. La phase des échanges a ensuite pris le relais. Et du public comme du privé, les hommes de médias auront notamment évoqué la difficulté d'accès à l'information. L'autre préoccupation revenue sur la table des discussions, détaillée dans l'exposé de Dipita Tongo, aura été les conditions de travail dans la presse. Entre non application de la convention collective, arriérés de salaire, manque de couverture sociale, etc.

Cette réunion dans les services du gouverneur était l'une des activités de la journée mondiale de la liberté de presse à Douala. Plus tôt dans la journée, le Syndicat national des journalistes du Cameroun avait convié la presse à assister à sa déclaration à la place du gouvernement.