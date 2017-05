Cameroun: Du numérique multi-usages

La première édition des Rencontres africaines des technologies s'ouvre ce vendredi à Douala

«Des technologies au service de vos usages ». C'est sous ce thème que s'ouvrent ce vendredi 5 mai à Douala les premières Rencontres africaines des technologies et usages du virtuel. Pour Irène Kaljop, directeur exécutif du Virtual Africa Forum, il est question de répondre aux avancées certaines des technologies innovantes et de contribuer à l'arrimage du Cameroun à l'économie numérique, tel que prescrit par le président de la République. Plus concrètement, la promotrice espère que la tenue d'une telle rencontre permettra, entre autres, de regrouper les meilleurs experts africains du virtuel pour un échange d'expériences, et de créer un rapprochement entre les promoteurs de start-up camerounais et les experts de la réalité virtuelle.

L'intérêt paraît donc évident aux yeux d'Irène Kaljop : « Comme partout dans le monde, le potentiel des nouvelles technologies est énorme (... ) Le Cameroun a tout intérêt à développer l'éducation locale aux technologies virtuelles, et de développer les applications sur place », explique-t-elle. L'initiative veut donc se positionner comme un acteur majeur des activités liées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, qui sont des technologies du virtuel à fort potentiel. Aujourd'hui, on peut le relever, divers secteurs d'activité utilisent de plus en plus les outils de la réalité virtuelle pour mieux se vendre : automobile, aéronautique, bâtiment, machinisme agricole, enseignement...