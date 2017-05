Mali: L'insécurité règne toujours

Neuf soldats maliens ont été tués mardi et d'autres blessés dans une attaque dans le centre du pays.

Le gouvernement malien a annoncé mardi soir la mort de neuf soldats, tombés dans une attaque dans la localité de Ségou, qui se trouve au centre du pays. Selon les termes d'un communiqué du ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdel Karim, Konaté « une mission de ravitaillement des forces armées nationales est tombée dans une embuscade entre Dogofri et Nampala. Le bilan provisoire est de neuf morts et cinq blessés ». En effet, il n'est pas exclu que ce bilan soit plus lourd.

Les autorités maliennes ont condamné un « acte lâche et barbare » et réitéré qu'avec leurs partenaires, elles vont poursuivre la lutte contre le terrorisme au Mali. L'attaque de mardi est survenue après l'annonce par l'armée française d'une opération menée le week-end dernier par sa force Barkhane au sud-ouest de Gao, la plus grande ville du Nord malien. Au cours de cette opération, une vingtaine de jihadistes ont été tués ou capturés d'après l'armée française. Et d'après le général François-Xavier de Woillemont, commandant de la force Barkhane, l'opération n'est pas terminée.

La vigilance reste de mise. Car, les attaques sont permanentes dans le nord et le centre du Mali. Toutefois, l'attaque de mardi n'a pas été revendiquée. L'identité des assaillants reste donc encore inconnue. Mais on sait d'après des sources de sécurité maliennes et étrangères que ces derniers temps des jihadistes ont renforcé leur présence dans plusieurs régions maliennes, notamment dans la bande frontalière avec la Mauritanie et le Burkina Faso.