Cameroun: Journée internationale de la liberté de la presse - Il faut réinventer le journalisme

C'est la proposition faite hier à l'Esstic au cours d'une table-ronde sur la survie du métier dans un environnement envahi par les réseaux sociaux.

Au cours de la phase questions-réponses de la table-ronde qui s'est tenue hier à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic), une étudiante a pris la parole pour exprimer sa peur de ne pas voir son rêve se réaliser. « Pourrais-je exercer le journalisme dans toute la plénitude de ce métier et dans un environnement enclin à la déviance ? Quelle est la recette ? », a questionné la jeune femme. L'étudiante évoquait le « gombo » et les autres légèretés qui entachent la noblesse de la profession. Les panélistes venaient d'ailleurs de présenter des tableaux où les réseaux sociaux et plusieurs autres acteurs moins outillés bousculent déjà le journaliste dans le champ des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Haman Mana, directeur de publication, a pris la parole pour rassurer. « Le journalisme ne mourra pas.

C'est un métier ouvert qui a accueilli, depuis la nuit des temps, des professionnels d'autres métiers. Emile Zola était écrivain. Il est devenu journaliste », a rappelé celui qu'on cite parmi les meilleurs professionnels au Cameroun. Le rêve mérite donc d'être entretenu et les nouveaux acteurs de l'information d'aujourd'hui sont tout, sauf des journalistes, a-t-il dit en filigrane. Paul Célestin Ndembiyembé, enseignant à l'Esstic, a corroboré. Le journalisme a son avenir, mais les enjeux sont plus complexes, a prévenu cet autre icône. Il faut bien s'armer pour affronter ces nouveaux acteurs, a-t-il proposé, car il ne suffit plus d'être un bon professionnel pour réussir. Il faut garantir la sécurité économique et sociale du journaliste qui mérite une bonne rémunération et une meilleure considération.

Il faut prendre les réseaux sociaux comme des sources d'information, même s'il faut recouper après, a conseillé Antoine Wongo Ahanda, enseignant à l'Esstic. Pour marquer la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Esstic a choisi d'organiser cette table-ronde sur le thème : « Le journalisme face à ses nouveaux défis : nécessité d'un retour aux fondamentaux du métier ». Nta à Bitang, un des panélistes, a montré que ce sont ces fondamentaux qui établiront la différence entre une information publiée par un journaliste et une autre postée par un internaute ou un franc-tireur. Il reconnaît que les médias traditionnels et leurs professionnels doivent s'inventer de nouveau pour s'adapter à la nouvelle donne et assurer leur survie.

Le journalisme ne disparaîtra pas si les fondamentaux du métier sont respectés. Face à la percée des réseaux sociaux, se réinventer, c'est garder une identité en faisant du journaliste une marque inattaquable, c'est aussi affiner la technicité, construire de nouvelles formes rédactionnelles, donner de la valeur ajoutée aux contenus éditoriaux et par-dessus tout, faire primer l'éthique.