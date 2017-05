Cameroun: Union de Douala - Série noire pour Platini Kaham

Le meilleur buteur de la saison 2016 avec Lion Blessé n'a toujours pas inscrit de but cette année avec son nouveau club.

Avec 13 buts inscrits et le titre de meilleur buteur du dernier championnat, Platini Kaham a été l'un des joueurs qui a marqué la saison 2016. Sa performance n'est pas passée inaperçue à l'intersaison, l'attaquant de Lion blessé étant recruté par Union de Douala, l'un des cadors de Ligue 1. Mais depuis, patatras ! L'ancienne gâchette a perdu de sa superbe. Le joueur technique, puissant et adroit de la saison dernière semble ne plus avoir de repères. Après 12 journées de compétition, Platini Kaham n'a toujours pas inscrit de but. Du reste, le staff technique des « Nassaras » ne l'a pas convoqué pour les matchs contre Feutcheu FC et Dragon, lors des 11e et 12e journées.

Cependant, l'entraîneur d'Union, Joseph Siewe, se veut rassurant. « Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème psychologique, d'adaptation ou encore de profil. Mais, on va continuer à l'observer. Sur le plan psychologique, on va l'amener à réaliser ce qu'il a fait avec Lion blessé », a-t-il déclaré en conférence d'avant-match contre Feutcheu FC. Joseph Siewe a ajouté que, pour lui, Platini Kaham est une valeur ajoutée pour Union de Douala et il est juste question qu'il reprenne confiance. « C'est trop tôt de dire que c'est un gâchis », conclut-il.

De son côté, le joueur n'est pas inquiet malgré ses débuts décevants. « Je n'ai pas joué tous les matchs depuis le début et aucun en entier. J'ai été très bien accueilli à Union, mais j'ai eu un choc au genou lors de la deuxième journée contre Aigle. Depuis, j'ai toujours mal et j'ai été à chaque fois remplacé. Je me soigne du côté de l'Ouest. J'espère reprendre les entraînements la semaine prochaine », confie-t-il.

De même, l'attaquant ne perd pas espoir de conserver son titre de meilleur buteur. « Le championnat est encore long et le meilleur buteur actuel ne totalise que sept buts (Raymond Fosso- Eding Sport, ndlr). La saison dernière, je n'ai marqué mon premier but que lors de la 7e journée. Je ne suis pas inquiet », déclare Platini Kaham.