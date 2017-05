Un meilleur accès aux formations et aux financements, un renforcement des capacités et des coopératives d'habitats, c'est ce que veulent les acteurs de la mode regroupés au sein de la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal (Ccas) qui s'est réunie samedi dernier, 30 avril à Dakar.

En face du ministre de l'artisanat et de la formation professionnelle, Mamadou Talla et du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye, les tailleurs ont égrené leur chapelet de doléances pour de meilleures conditions de travail.

Prenant la parole, la présidente des Ccas, Sadiya Guèye, a réclamé, au nom des couturiers venus des 14 régions du Sénégal et de la diaspora, plus de participations des tailleurs aux foires nationales et internationales. «Il faut que nos membres participent mieux aux foires pour plus de promotion», a fait savoir la styliste.

Parlant de «l'élégance de la couture sénégalaise», Sadiya Guèye n'a pas manqué de remarquer que «toute la sous-région copie notre style et ça, c'est une avancée. Donc, il faut qu'on nous soutienne». Non sans relever «on veut une baisse de fiscalités des machines». Face à ces doléances, le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye a fait savoir le gouvernement prendra les meilleures mesures pour accompagner l'engagement des tailleurs. A noter qu'une exposition de machines et des modèles des coutures était aussi au programme au Grand Théâtre.

Rappelons que la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal avait rencontré le Président de la République, Macky Sall le 20 janvier 2016 avant leur caravane dans les régions du pays.