Cameroun: Orange Money et MTN Mobile Money sur 50PERCENTOFFSOFTWARE.COM

Il ne s'agit pas d'un simple phénomène de mode. L'économie numérique sous tendue par le mobile money est une realité venu bouleverser les habitudes de consommation des acteurs économiques notamment dans le transfert de l'argent. Pour Minette Libom Li Likeng, ministre des postes et télécommunications, « L'Economie numérique a contribué à hauteur de 5% du PIB du Cameroun en 2015, contre 1,1% en 2013. » De fait, le secteur de l'envoi express d'argent est désormais un marché en expansion. Représentant 80% des envois d'argent entre le Cameroun, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, et 75% des échanges financiers à l'intérieur du Cameroun. Vu sa rentabilité, le groupe Orange a engendré « Orange Money », et MTN « MTN Mobile Money »

A l'instar du site 50percentoffsoftware.com, plusieurs sites sont à l'avant-garde du mobile. Il s'agit de participer à l'essor et le développement des échanges en ligne. Pour son promoteur Claude Bernard Fomougne « Afin de satisfaire la demande de certains clients en terme de mode de paiement en ligne sur notre site 50percentoffsoftware.com de vente de licences Microsoft et Adobe Pro, nous avons décidé d'ajouter d'autres formes de paiement comme Orange Money et MTN Mobile Money » Aussi et dorénavant, les clients pourront acheter les licences de leur choix à travers MTN et ORANGE MONEY. Dès que nous recevons le paiement, nous vous envoyons le lien de téléchargement et la licence dans votre boite mail.

Une formule pour gagner du temps

Pour le site de vente en ligne, Il s'agit de répondre aux préoccupations des clients qui non seulement ils n'ont pas de carte de débit Visa ou Mastercard, mais aussi trouvent pénible d'aller s'aligner dans une banque afin de faire parvenir un transfert d'argent pour payer les prestations. La solution est trouvée. Il est à noter que ce nouveau mode de paiement ne s'applique que sur l'Afrique notamment dans les pays où les opérateurs Orange et MTN exercent.