Sénégal: Ziguinchor - Les journalistes interpellent leurs patrons et l'Etat

Evoluant en zone de conflit les journalistes de la région Sud trainent une panoplie de difficultés dans leur condition de travail. Dépourvus de couverture sanitaire, ces journalistes éprouvent d'énormes difficultés dans la prise en charge sanitaire. La plupart de ces hommes de media ne disposent pas de contrat de travail. Une situation qu'ils ne cessent de décrier. Et l'occasion a été saisie hier, mercredi 3 mai, lors de la journée de la presse pour agiter ce chapelet de doléances.

En sit-in devant la gouvernance, ces journalistes appuyés par les techniciens animateurs, certains membre de la société civile, ont peint un tableau sombre de leurs conditions de travail dans une région où ils se disent exposés.

Mamadou Alpha Diallo correspondant de Direct infos qui a capitalisé plus de quinze ans dans le métier ne cache pas son ire. «C'est vraiment désolant et regrettable de parler même de nos conditions de travail. Nous laissés à nous-mêmes sans moyens et certains d'entre nous travaillent difficilement. On ne bénéficie pas de certains avantages dévolus à nos confrères de Dakar. Sans moyens de déplacement c'est à peine si on ne montre pas une image pale de la presse... », déplore le correspondant de presse qui poursuit «on ne peut pas comprendre qu'une rédaction recrute un agent et qu'il veuille attendre de lui des performances dans ces conditions. Ici, c'est juste le goût du métier qui nous motive ... »

Revoir les conditions de travail de leurs correspondants : c'est le plaidoyer des correspondant régionaux qui exigent plus d'attention et de considération. S'il y'a à côté de ces passifs de matériels, de moyens une requête soulée par ces correspondants de presse, c'est la restitution de l'aide au correspondant disparue avec la fin du régime Wade.

Et lorsque le Président de l'APIC/Z (l'association des Professionnel de l'information et de la Communication de Ziguinchor) Cheikh Tidiane Cissé en parle c'est pour dire ceci : «Nous traversons des moments extrêmement difficiles dans l'exercice de notre travail ; c'est un métier très précaire. L'essentiel du boulot dans les rédactions est fait par les correspondants, mais ces derniers trinquent. Ils n'ont aucune couverture ; les rares qui ont un traitement salarial croulent sous les difficultés. Et nous réclamons la restitution de l'aide aux correspondants qui nous était allouée. Une aide qui a disparu depuis 2012 et qui permettait aux correspondant d'acheter du matériel ... »

Des complaintes agitées par la plupart des correspondants régionaux qui baignent dans une précarité. Aujourd'hui, ces journalistes dans une précarité totale interpellent leurs patrons et l'Etat pour l'amélioration de leurs conditions de travail dans une région où l'information est très sensible.