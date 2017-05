Cote d'Ivoire: Alternance/Bandaman - "Il n'y aura pas de clash entre Ouattara et Bédié"

« Depuis un certain temps, des choses, notamment dans la presse, se disent au sujet de l'alternance en 2020. Pour la gestion de cette alternance, il n'y aura pas de clash entre les présidents Ouattara et Bédié. Les deux leaders politiques ont toujours su rester en phase », s'est-il convaincu face aux nombreux militants venus des départements d'Abengourou, d'Agnibilékrou et de Bettié.

L'alternance politique en 2020 sera résolue sans heurts en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est la conviction de Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie et membre de la direction du Rassemblement des républicains (Rdr). Ce point de vue, il l'a donné le 28 avril, à l'hôtel le Royaume d'Abengourou. C'était à l'ouverture du pré-congrès du Rdr dont il assurait la présidence dans l'Indénié-Djuablin.

