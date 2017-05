Cote d'Ivoire: Cas suspect de dengue aux II-Plateaux Vallons - Le gouvernement réagit

Vu l'urgence de la situation, le conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue.

Poursuivant, M. Koné explique que suite à la notification de ce cas à l'Organisation mondiale de la santé (Oms), selon les protocoles en vigueur, des recherches actives d'autres infections ont été menées du 29 avril au 1er mai 2017. Elles ont permis d'identifier dix-sept (17) cas suspects pour lesquels des prélèvements sanguins ont été réalisés et acheminés à l'Ipci pour analyse. Les résultats sont en attente et les enquêtes épidémiologiques et entomologiques se poursuivent.

Bien avant, le porte-parole a rappelé que le conseil a entendu une communication relative à un cas de dengue enregistré dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Il s'agit d'un cas de dengue de type 3, la forme la plus grave de cette maladie virale aiguë transmise à l'homme par la piqûre de la femelle du moustique infectée. Et ce cas a été confirmé le 28 avril 2017 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (Ipci), dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville, précisément dans le quartier des Deux-Plateaux Vallons.

La décision prise le mercredi 3 mai, au conseil des ministres qui s'est tenu à Abidjan-Plateau, a été annoncée par Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste et porte-parole du gouvernement.

