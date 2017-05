Congo-Kinshasa: Liberté de la presse 2017 - « Zone rouge », le pays en recul inquiétant

D'ores et déjà, JED et UNPC ont affirmé attendre du l'adoption de la loi sur la dépénalisation du délit de presse l'adoption du budget sur l'aide à la presse, mais aussi la loi l'accès à l'information.

dit 'Accords de la Saint Sylvestre', il laisse derrière lui une exsangue, des médias sinistrés et des journalistes livrés à eux- et à la violence d'Etat » a regretté Tshivis Tshivuadi.

Sans parler du signal de RFI qui reste brouillé à Kinshasa, et de médias appartenant aux leaders de l'opposition fermés depuis mois, sinon quelques années à Lubumbashi. « Alors que l' Président de la République doit quitter le pouvoir à la fin de année, au terme de son deuxième et dernier mandat expiré en 2016, mais prolongé par un Accord politique signé le 31 décembre 2016,

L'Union nationale de la presse du Congo(UNPC) et Journaliste en danger(JED), en partenariat avec le bureau local de l'UNESCO, ont célébré, hier mercredi 3 mai 2017 la journée mondiale de la liberté de la presse au Centre des Ressources pour les Médias, au quartier Socimat dans la commune de la Gombe. Autour du thème : « Le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives », cette session a été marquée par la présence des chevaliers du micro et de la plume, des acteurs politiques et de la société civile, partenaires de la RDC, etc.

