Sénégal: Mbour - Des correspondants de presse entre précarité et manque d'outils de travail

La journée mondiale de la presse a été hier, l'occasion pour les correspondants ou les collaborateurs des groupes de presse de s'appesantir sur leurs conditions de travail et de travail. Du reste, selon le collectif des correspondants de presse de Mbour dirigé par son président, Ndiawar Dièye, la chose ou la situation la mieux partagée par eux, reste la précarité sur un fond d'un déficit pluriel de moyens et de matériel de travail.

Réunis en conclave, ils ont énuméré et spécifié leurs difficultés allant du manque d'ordinateurs, de magnétophones (dictaphones). Mbour qui bat le record du nombre de correspondants avec plus d'une vingtaine, voit ces derniers courir toujours les week-ends derrière des particuliers pour l'envoi d'articles aux rédactions mères.

Autre constat, plus de 90% des collaborateurs de la presse ne disposent pas d'un bureau ou d'un lieu de travail. Certains mutualisent leurs moyens. Selon le président et porte-parole des journalistes de Mbour, le malaise est plus profond à travers l'exemple d'un collègue qui, après un an de collaboration avec un organe de presse, s'est vu remettre, à travers Orange-money, la somme de 10 000 francs. Sur les gages de travail et de fiabilité de l'emploi, une absence criarde de contrat de travail sévit. L'usage du gré à gré semble être la règle, on se met ensemble, on travaille et on se sépare quand on veut de manière unilatérale.

Pour le collectif des journalistes et collaborateurs des organes de presse, des remèdes sont à prescrire à ces maux. Le retour de l'aide à la presse pour les correspondants régionaux , la dotation d'ordinateurs, de clé pour la connexion internet, de matériel audiovisuel : caméra et dictaphones, la signature de contrat de travail comme couverture face aux multiples risques auxquels ils sont exposés, le paiement régulier des émoluments, piges ou salaires des correspondants, des sessions de renforcement de capacité pour une consolidation des règles d'éthique et de déontologie sont du reste pour eux des initiatives attendues des employeurs de la presse et de l'Etat.