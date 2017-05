Les consultations pré-budgétaires se poursuivent. Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a rencontré ce jeudi 4 mai au matin les représentants de Business Mauritius au lunch room de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont affirmé au cours de la réunion qu'ils ne sont pas contre le principe du salaire minimum national.

À l'issue de cette rencontre, le président de Business Mauritius, Arnaud Dalais, a déclaré que même si le salaire minimum ne touche pas vraiment le Budget, l'association a quand même fait son point sur la question. «Il faut certes faire très attention avec le salaire minimum.

Il ne faut pas qu'il affecte les secteurs clefs de l'économie, qui dépendent beaucoup de la compétitivité. Nous sommes pour un salaire minimal mais sous certaines conditions», a-t-il affirmé. Un des principaux points de Business Mauritius concernait l'embauche des ouvriers étrangers. «La main-d'œuvre étrangère permet de préserver l'emploi des Mauriciens», dit Arnaud Dalais.

Les attentes de Business Mauritius ont-elles été favorablement accueillies par le Premier ministre ? Arnaud Dalais devait répondre que lorsque l'entité «avait été lancée, on avait beaucoup parlé de partenariat.

J'ai l'impression que le chef du gouvernement a la même perspective et on attend beaucoup de ce Budget. Je pense qu'il devrait pouvoir aider à relancer l'économie.»

Dans l'ensemble, dit-il, la réunion s'est très bien déroulée. Tous les membres de Business Mauritius ont pu faire leur point au niveau des institutions. «Nos points ont été recueillis par le Premier ministre et les ministres présents et maintenant on attend le Budget pour pouvoir réagir en profondeur sur le projet.

Ce qui intéresse vraiment actuellement c'est d'essayer de relancer le secteur qui est représenté par l'économie domestique sur le marché.

Si on peut aider les petites et moyennes entreprises à exporter leurs produits dans la région, on devrait pouvoir renforcer le secteur manufacturier. On est revenu aussi sur la réouverture de l'économie à travers des investisseurs et les talents étrangers à Maurice.»