Les autorités togolaises viennent d'instituer une revue de portefeuille des projets et programmes de… Plus »

La Cédéao entendra-t-elle l'appel des deux pays ? A Lomé, l'optimisme est de mise et c'est après ces équipements que les agences du Ghana et du Togo pourront intégrer ces locaux pour son opérationnalisation.

Pour aller vite et rendre opérationnel cet instrument, le ministre togolais de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, profite de la visite du président ghanéen sur le site pour lui demander d'user de son influence auprès de la Cédéao : « Face à tous ces obstacles, je voudrais, au nom des membres de l'Office togolais des recettes et les autres agences gouvernementales solliciter très respectueusement de votre haute bienveillance votre implication personnelle pour rendre opérationnelle cette structure, véritable opportunité de facilitation des échanges entre nos deux pays. »

Au Togo, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen en séjour à Lomé depuis mardi, a visité avec son homologue togolais, le poste de contrôle juxtaposé de Noépé-Akanu. Construit pour faciliter la fluidité des passages de personnes et de marchandises entre les deux pays, le poste est toujours non opérationnel malgré son inauguration.

