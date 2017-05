Ile Maurice: La Tourism Authority lance sa plateforme en ligne

Les consultations pré-budgétaires se poursuivent. Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind… Plus »

Cette plateforme en ligne n'est pas uniquement destinée aux opérateurs du secteur, mais aussi aux particuliers. Désormais, toutes les démarches nécessaires se feront en ligne avec l'aide de la TA, pour tous les permis nécessaires, et devrait ainsi éviter les retards. «Cette plateforme permettra à n'importe qui autour du monde d'avoir accès aux démarches de la TA et désormais nous les aideront à faire les applications en ligne même dans nos locaux», affirme Khoudijah Maudarbocus Boodoo, directrice de la TA.

Pour éliminer les dossiers papier et avoir plus de clarté. Ce sont là quelques facteurs qui ont convaincu la Tourism Authority(TA) de lancer sa plateforme en ligne ce matin, jeudi 4 mai, à Port-Louis.

