Ile Maurice: Metro Express - l'ACIM réclame une nouvelle approche

Les consultations pré-budgétaires se poursuivent. Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind… Plus »

Le secrétaire général de l'ACIM s'est par ailleurs insurgé contre la structure de prix de l'essence et du diesel. L'association estime que la contribution payée par les consommateurs à des organismes tels la Road Development Authority, Rodrigues Transportation and Storage, Build Mauritius Fund, entre autres, n'est pas légale.

Autre question soulevée, les problèmes de santé que les utilisateurs de métro subissent. Citant une étude publiée par le journal Times of India sur les problèmes de dos liés au métro à Delhi, Jayen Chellum a souligné le risque que comportera le Métro Express sur la santé des usagers. Il demande à ce que tous les facteurs qui entourent ce projet soient pris en considération pour que les consommateurs puissent bien profiter de ce service. Il compte aussi lancer des campagnes rurales et urbaines afin de conscientiser le public à ce sujet.

Selon lui, la décision du Cabinet de faire appel à la SCE implique non seulement une dépense de plus par l'État mais aussi une possibilité que ladite entreprise prenne sa décision dépendant des options de l'État.

