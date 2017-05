Afrique: Elim CAN 2019/ Algérie vs Togo - A Blida ou au 5 juillet ?

La question reste posée et jusqu'alors les responsables de la Fédération Algérienne de Football ne se sont pas encore décidé du stade qui va abriter cette rencontre entre les Fennecs d'Algérie et les Eperviers du Togo dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019.

Interrogé sur cette question par nos confrères l'APS, le nouveau sélectionneur renvoient les journalistes auprès des dirigeants de la FAF : « Pour le stade qui va abriter les deux rencontres face à la Guinée et au Togo, rien n'a encore été décidé. Entre le stade de Blida et le 5 Juillet, c'est tout le monde qui doit être impliqué dans ce choix: responsables de la FAF, techniciens de la Direction technique nationale (DTN) et les joueurs. Pour moi, l'idée est de ne pas se focaliser uniquement sur ces deux stades, mais le plus important est de permettre à tout le monde à travers le pays de voir leur sélection de plus près » a fait savoir Lucas Alcaraz.

Nommé pour prendre la place de Georges Leekens, le technicien Espagnol a signé un contrat de deux ans.

Les Fennecs d'Algérie vont affronter en amical la Guinée avant cette explication contre le Togo. Les deux sélections sont logées dans le groupe du Benin et de la Gambie.