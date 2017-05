Afrique: Dakar abrite la 9ème édition de l'Africa Banking Forum les 15 et 16 mai

communiqué de presse

Dakar — La 9ème édition de l'Africa banking forum (ABF), l'événement annuel et régional des métiers et technologies de la banque en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale, se tiendra les 15 et 16 mai à l'Hôtel King Fahd Palace, à Dakar, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette rencontre est organisée par i-conférences, sous l'égide du ministère de l'Economie des Finances et du Plan du Sénégal, en partenariat avec l'APBEF Sénégal, le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique et le GIM- UEMOA.

ABF 2017, qui "propose des solutions concrètes aux problématiques des banques africaines", verra "échanger les acteurs clés du secteur bancaire et financier autour de l'impact de la digitalisation sur la performance opérationnelle et l'innovation bancaire", selon les organisateurs.

En marge de cette édition, sera organisé un focus dédié à la microfinance, qui vise à "étudier les synergies à développer entre les banques et les organismes de microfinance".

Plus de 300 participants en provenance de plus de 20 pays sont attendus à Dakar. Ils viennent représenter des ministères de tutelle, des banques, des organismes de microfinance, des développeurs de solutions et fournisseurs d'équipements, des organismes internationaux, des bailleurs de fonds, des cabinets conseils, etc, afin "de débattre des perspectives de développement du secteur bancaire en Afrique francophone".