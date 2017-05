Libye: L'accord entre Haftar et al-Sarraj se précise

Ce conseil sera désormais présidé par trois personnalités, dont le Premier ministre et le maréchal. Le deuxième point concerne l'article 8 de ce même accord qui devrait être supprimé. Un article qui devait rendre caducs le Parlement, l'armée et tous les postes à haute responsabilité.

Enfin, dans cet accord d'Abou Dhabi, deux points très importants et qui étaient depuis l'accord du Maroc source de discordes ont été discutés et résolus. Le premier, c'est la structure du conseil présidentiel, une institution née de l'accord interlibyen qui est jusqu'à maintenant présidée par le Premier ministre lui-même.

Dans leur communiqué commun, Kalifa Haftar et Fayez al-Sarraj indiquent s'être mis d'accord sur la nécessité de mettre fin aux violences dans le sud du pays, où des affrontements opposent les deux camps. Ils ont également annoncé vouloir travailler ensemble pour la dissolution des milices, pour la réunification de l'armée et pour la fin des divisions dans le pays.

Les deux principaux protagonistes libyens, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj se sont donc rencontrés à Abou Dhabi. Décidés à sortir le pays du blocage qui dure depuis un an et demi, ce qui a accentué les divisions et le chaos en Libye, ils sont tombés d'accord sur plusieurs points de discorde. Cette discorde s'était aggravée avec la signature de l'accord de Skhirat en décembre 2015.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.