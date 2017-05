Burkina Faso: Nouveau report du procès de Compaoré et de ses ministres

Sur l'absence même de Blaise Compaoré, le président de la Haute Cour de justice a demandé si l'intéressé avait reçu l'ordre d'envoi : « Suite à des recherches infructueuses, nous n'avons pas pu remettre le document à monsieur Blaise Compaoré », a alors répondu le procureur général. Une déclaration rejetée plus tard par maître Olivier Sur qui soutient que toutes les adresses de Blaise Compaoré sont connues de tous et que le procureur doit même transmettre le document par voie diplomatique en Côte d'Ivoire.

L'avocat de Blaise Compaoré, maître Olivier Sur, n'a pas été autorisé à assister son client devant la Haute Cour de justice. En l'absence du principal accusé, il n'est pas possible à son avocat de plaider sa cause devant cette juridiction, selon la loi, a expliqué le procureur général.

Après le contretemps de la semaine dernière et le renvoi dès son ouverture, les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré au Burkina Faso sont donc de nouveau devant la Haute Cour de justice. Ils sont tous poursuivis pour « complicité d'homicide volontaire et blessures volontaires » dans la répression par l'armée de l'insurrection populaire, en octobre 2014, qui avait conduit à la chute du régime.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.