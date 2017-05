Cameroun: Préparation CAN U17 - Les cadets se rassurent

Le Cameroun a battu la Tanzanie (1-0) hier en match amical, au stade Omnisports de Yaoundé.

De cette deuxième confrontation contre la sélection des U17 de la Tanzanie, l'on retiendra la victoire des Lions cadets sur le score d'un but à zéro. Un but d'Innocent Assana, qui a repris victorieusement un ballon mal repoussé par la défense adverse à la 75e minute. Un soulagement, car ce succès, les Lions cadets en avaient besoin pour se rassurer, après deux matchs nuls contre le Niger et une défaite dimanche dernier contre leur adversaire du jour, lors des précédents matchs-tests, préparatoires à la coupe d'Afrique des nations de leur catégorie. « Le match a été bien mené.

Les joueurs ont répondu présent. Nous n'allons pas bouder notre plaisir après cette victoire », déclare le sélectionneur du Cameroun, Bertin Ebwelle.L'entraîneur est cependant conscient qu'il reste encore du travail. « Les joueurs découvrent un autre niveau de la compétition et ces matchs amicaux nous font beaucoup de bien. Jusqu'ici, nous avions une bonne attaque et des problèmes défensifs à résoudre, ce qui a été réglé.

Mais nous nous sommes rendu compte que les attaquants ont perdu leurs automatismes, sans doute à cause de l'énergie dépensée dans les tâches défensives », analyse-t-il. Il y a aussi des problèmes de concentration, ainsi que la précision devant le but à ajuster. Les joueurs avaient à cœur de gagner et cela s'est parfois ressenti dans la cohésion d'ensemble, malgré quelques belles séquences techniques. Mais, pas de panique. Bertin Ebwelle rassure que l'équipe sera prête pour le début de la compétition le 14 mai prochain au Gabon. Côté adverse, Bakari Shime, sélectionneur des cadets tanzaniens, a reconnu les progrès des Lions U17. « Le Cameroun est une grande nation de football et l'a démontré aujourd'hui (hier, ndlr), après avoir été battu dimanche.

Malgré la défaite, nous avons réalisé un bon match », confie le technicien. Les Lions cadets auront l'occasion de procéder aux derniers réglages dimanche prochain contre le Niger. Une sélection qu'ils connaissent très bien pour l'avoir rencontrée à deux reprises le mois dernier à Niamey.