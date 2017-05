Guinée: Assemblée Nationale - La Radio Parlementaire fête son 1er anniversaire !

Il y'a de cela un an jour pour jour que la radio « la Voix du Parlementaire » a lancé ses émissions, sur la 107.5 en Fréquence de Modulation. Mais d'où est venue l'idée de la mise en place de cette radio dont la vocation est d'informer le Peuple sur les activités parlementaires ? Quels sont ses principaux partenaires et techniques financiers. Notre reporter Oumar M'Böh nous en dit plus.

C'est en 2007, que l'Assemblée Nationale sous l'égide de l'honorable Aboubacar Somparé, alors Président de cette institution que l'idée de création d'une Radio Parlementaire est venue. Malheureusement le projet de radio a vite été bloqué à cause de la prise du pouvoir par les militaires en 2008. A l'avènement du Conseil National de la Transition (CNT), le projet a été relancé et poursuivit par l'actuelle législature. Ainsi, le Président de l'Assemblée Nationale en a fait son cheval de bataille avec l'accompagnement et l'appui inestimable de la France et de l'Union Européenne. Honorable Claude Kory Kondiano, explique : « A notre arrivée (députés de la 8ème législature), nous avons accéléré le processus jusqu'à ce que nous puissions obtenir de la coopération française, de l'union européenne pour la mise en place de la Radio Parlementaire en Novembre 2016. Nous avons accéléré parce que nous nous sommes rendus compte que la RTG ne couvrait pas en direct les travaux en plénière du Parlement. Etant les représentants du Peuple au niveau Parlement, il fallait tout faire pour que nos mandants puissent suivre ce que nous faisons, surtout pendant les travaux en plénière », a indiqué l'honorable Claude Kory Kondiano.