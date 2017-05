Madagascar: Corruption, ingérence, intervention - Les magistrats font bloc

Je me demande, par ailleurs, comment le sénateur qui n'a même pas un permis de communiqué a pu entrer dans un endroit où il y a un détenu, et ose faire obstruction à la Justice ».

J'ai agi avec l'autorisation du procureur de la République, du chef d'établissement de la prison d'Antanimora et de celui de l'hopital HJRA. J'ai aussi eu la permission des agents pénitentiaires et du médecin chef de l'hôpital.

« Certes, mais cette sortie et déclaration publique faite par tous les magistrats, ou du moins la majorité d'entre nous, en toge est un signal fort. Cela montre qu'il y a réellement des choses qui ne vont pas et qui ne sont plus supportables », expliquent d'autres.

Prendre des mesures contre « toutes personnes voulant s'immiscer et faire obstruction à la Justice, pour mettre en place toutes les juridictions prévues par la Constitution et les législations en vigueur », notamment, est également requis du chef de l'État par les magistrats.

Dans la lettre, il est entre autres demandé au Président Hery Rajaonarimampianina, de « condamner l'instrumentalisation de la Justice et toute ingérence, rappeler l'obligation de respecter toutes les décisions de justice et de sanctionner toute entrave à l'exécution de ces décisions ».

Devant la presse, Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM a déclaré : « Nous effectuons ce sit-in pour montrer notre indignation et solliciter le président de la République, garant de l'indépendance de la Justice, pour qu'il prenne les mesures que lui permettent ses prérogatives afin de garantir cette indépendance et rétablir l'État de droit ».

