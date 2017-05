Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Suspension des directeurs de la DGDA et de la DGM

La coupe et l'exportation du bois rouge sont également suspendues et «des mesures conservatoires sont prises pour tout le bois rouge saisi», selon lui.

Néhémie Mwilanya a présidé mercredi 3 mai une réunion avec tous les services impliqués dans l'exploitation et la commercialisation du bois rouge. A l'issue de cette rencontre, il a annoncé la suspension des directeurs provinciaux de la DGDA et de la DGM ainsi que du coordonnateur provincial de l'environnement.

Le directeur de cabinet du chef de l'Etat, Néhémie Mwilanya, en mission à Lubumbashi, l'a annoncé à la presse mercredi 3 mai, précisant que cette mesure faisait la suite à l'exploitation et à la commercialisation illégales et illicites du bois rouge au Haut-Katanga.

Les directeurs provinciaux de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) et de la Direction générale de la migration (DGM) ainsi que le coordonnateur provincial de l'Environnement sont suspendus de leurs fonctions.

