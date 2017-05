Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - L'ancien comité de gestion de la Mecrebu accusé de détournement

Pour le collectif des clients, il n'en est pas question. « Etant donné qu'il n'existe pas de crime parfait, les kits présentés se sont avérés impropres à la consommation, compte tenu des incohérences et autres graves erreurs décelées sur le produit. Cette production n'avait pas été faite en collaboration avec le ministère de l'EPSP tel que prétendu, pourtant la convention signée entre les contractants Justin Ntaboba et Pacifique Ndagano de MECREBU d'une part et Buhendwa Cishugi de la société MAM'S d'autre part, prétendait bien que ces kits allaient être produits en collaboration avec le ministère de l'EPSP, dans le cadre de l'accompagnement de ce ministère. Ainsi, toutes les écoles de Bukavu et celles du Sud-Kivu ne consommeront pas ces fameux kits au logo MECREBU. Les avertis comprendront qu'il s'est agi simplement d'un détournement maquillé », indique un communiqué du collectif des clients.

A l'issue d'une réunion tenue à Bukavu (Sud-Kivu), les membres de la mutuelle ne jurent que par le remboursement de leurs épargnes. Le seul souhait, c'est d'apprendre l'arrestation immédiate des présumés auteurs de détournements au sein de cette mutuelle d'épargne, dont des anciens dirigeants de la Mecrebu. Une nouvelle qui, certes, redonnerait de l'espoir aux différents épargnants, surtout quand on sait que depuis plusieurs années, ils ne cessent de réclamer leurs épargnes engloutis par la mégestion qui a caractérisé l'équipe dirigeante de cette mutuelle d'épargne et de crédit.

Les membres de la Mutuelle d'épargne et de crédit de Bukavu (Mecrebu) veulent voir clair dans ce qu'il convient d'appeler « escroquerie collective ». Ils accusent l'ancienne équipe dirigeante d'avoir détourné 50.000 Usd de la caisse de cette mutuelle d'épargne et de crédit. A ce sujet, ils exigent à ce que justice soit faite.

