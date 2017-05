Cameroun: Navire-Hôpital - Le débarquement d'Africa Mercy au pays divise

Un médecin dénonce l'arrivée au Cameroun de ce bateau dont les prouesses médicales ne sauraient remettre en cause les compétences locales.

Dans sa récente sortie, Issa Tchiroma Bakary, a annoncé l'arrivée au large des côtes camerounaises d'un navire-hôpital. Dans ses allégations tonitruantes, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a fait savoir que le bâtiment flottant médicalisé, baptisé « Merci Ships », qui débarque au Cameroun en août prochain sera équipé de médecins américains et de médicaments. Mercy Ships séjournera au Cameroun pendant 10 mois. Ce sera d'août 2017 à juin 2018.

« Ce bateau aura à bord des chirurgiens et autres personnels médicaux américains dotés d'une très grande expérience en la matière. Ils se chargeront des pathologies rares nécessitant des interventions lourdes et délicates », a précisé André Mama Fouda, ministre de la Santé publique. Ont été ainsi retenues pendant le séjour du navire-hôpital Mercy au Port de Douala, des chirurgies telles, maxillo-faciales, plastiques et reconstructives, orthopédiques, fistule obstétricale, générale, ophtalmique.

«Les interventions, le séjour des patients et leur convalescence seront pris en charge dans leur globalité par le gouvernement camerounais. Les malades sélectionnés, ne vont débourser aucun centime pour leur traitement. La prise en charge médicale se fera par vague », a rappelé Issa Tchiroma Bakary.

Vérification et accréditation de médecins qualifiés

Si cette annonce constitue déjà un motif de soulagement auprès des malades et de leurs familles, elle n'est pas du goût du monde médical camerounais. Dans une tribune libre publiée le 1er mai dernier, sur la page Facebook de l'association Médecins du Cameroun (Medcamer), Valentin Fokouo, chirurgien dénonce cette opération, qui est une grosse insulte à l'endroit de la médecine locale.

Car selon lui, les pathologies évoquées par le ministre de la Communication ne sont pas celles rares auxquelles l'expertise nationale ne pourra pas apporter une solution. « Dire qu'en 2017 au Cameroun des étrangers sont invités pour opérer des hernies, des fistules obstétricales, des goitres ! Avec toute l'expertise médicale qui existe dans ce pays, » s'insurgent les chirurgiens.

Et de renchérir « les Camerounais et le monde entier en vous écoutant en mondovision se diront qu'au Cameroun les médecins ne sont pas capables d'opérer une hernie ou une cataracte. Et pourtant, mes collègues et moi avons des compétences très poussées acquises ici et ailleurs. Je puis vous assurer qu'aucune des pathologies visées par cette mission humanitaire n'est au-dessus de notre technicité. Et même le plateau technique de nos hôpitaux de 3ème ou 4ème catégorie peut suffire pour en opérer la quasi-totalité ».

Pour mettre un terme à ce ramdam, qui fait des médecins, « les boucs émissaires d'un système congestionné, enflammé et constipé qui se contente de mettre des pansements superficiels sur des plaies profondes », Valentin Fokouo appelle l'Ordre national des Médecins du Cameroun à vérifier les qualifications et accrédite les médecins impliqués dans de telles missions afin que le Cameroun cesse d'être une pétaudière-gisement de matière première expérimentale pour certains charlatans.

En rappel, Mercy Ships, fondée en 1978, s'est donné pour mission première d'améliorer l'accès aux soins médicaux pour les personnes vivant dans une pauvreté extrême, à travers une flotte de navires hôpitaux. Avant le Cameroun, d'autres pays africains avaient déjà bénéficié de cette initiative, notamment le Bénin en 2016-2017, Madagascar 2015-2016, et la République du Congo en 2013- 2014.