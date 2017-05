Cameroun: Dommage Et Intérêt - Paul Eric Kingue a t-il touché le pactole ?

L'Etat du Cameroun avait jusqu'en mai 2017 pour lui payer 6 milliards FCFA à l'ex maire de Njombé/Penja.

Pour huit années passées « injustement dans les geôles infestes de la prison de New-Bell, au Cameroun ». L'Etat du Cameroun avait été sommé par le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, d'accorder à Paul Eric Kinguè "Une réparation intégrale; un recours utile et une indemnisation adéquate correspondant au préjudice subi..."

Évalués à 6 150 000 000 (Six milliards cent cinquante millions de francs CFA). Il ressort aussi de la Décision du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, que le Cameroun avait 180 jours soit six mois pour rendre compte au Comité des mesures prises pour l'application de cette Décision. L'Etat du Cameroun ayant été notifié de cette décision le 25 novembre 2016, il a jusqu'au 25 mai 2017, soit dans quelques semaines pour s'acquitter de cette décision des nations-Unies ou « pour rendre compte au Comité des mesures prises pour l'application de cette Décision. »

Dans un communiqué signé de Paul Eric Kingue à l'époque de l'annonce de ladite décision, « A défaut de s'y plier, les sanctions encourues par l'Etat du Cameroun sont connues: elles peuvent aller de l'isolement diplomatique et international du Cameroun avec des conséquences ravageuses sur son économie et son image auprès des investisseurs internationaux, jusqu'à l'interdiction de survol de certains territoires internationaux, sans compter les actions individuelles que peuvent mener les Conseils de Paul Eric Kinguè, parmi lesquelles des saisies de comptes bancaires et autres appartenant à l'Etat du Cameroun ».

Selon un communiqué qui était parvenu à notre rédaction, Paul Eric Kinguè, le célèbre prisonnier sans crime qui a passé 8 ans en prison avant d'être blanchi par la Cour suprême, nous apprenait que par cette décision du Comité des Droits de l'Homme rendue au cours de sa 118ème session qui a siégé du 17 octobre au 04 novembre 2016, avait mis « un terme à plusieurs années de batailles juridiques et juridictionnelles conséquentes à l'acharnement judiciaire dont j'ai été l'objet, »

Cela confirme, estimait PEK que « la cabale engagée contre Paul Eric Kinguè depuis 2008 n'était que véritable mascarade politico-judiciaire ; mais d'autre part, que chaque fois que l'injustice a sévi quelque part, le préjudice mérite d'être réparé ». On se souvient qu'en 2007, Kingué avait accusé la branche camerounaise d'un producteur français de bananes, Plantations du Haut Penja, de fraude fiscale. Après des manifestations à Njombe Penja, où il officiait comme maire. On l'attendait au tournant. Arrêté en février 2008 il fut accusé d'avoir orchestré des manifestations liées aux émeutes de la faim. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité en février 2012 à la suite des procédures pénales menées en violation grave de ses droits.

C'est près de huit ans plus tard, au terme d'une longue et éprouvante procédure judiciaire derrière les barreaux, que la Cour suprême l'a libéré finalement, annulant d'abord le jugement de Nkongsamba et l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Littoral. Dans un entretien à Rfi, il avait déclaré : « J'avais osé demander que les sociétés de bananeraies du Cameroun - ce sont des sociétés françaises de la Compagnie fruitière - paient les impôts ; et cessent de pulvériser des produits chimiques sur nos populations et qu'en plus, elles améliorent les conditions des ouvriers des plantations de Njombe- Penja.

Il y a des intérêts au plus haut niveau de la République du Cameroun, des gens qui ont des actions dans ces bananeraies. Et du coup, lorsque j'ai posé ces problèmes, tous se sont levés contre moi et ont décidé de déclencher une machine ravageuse contre ma modeste personne. C'est ainsi que les accusations se succédaient les unes après les autres. Il n'y avait rien, le dossier était vide, j'ai été acquitté pour faits non établis », avait-il martelé au cours de cet entretien. « Je veux que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités. Autant il est prompt à arrêter des gens n'importe comment ; autant il devrait être prompt à réparer les préjudices lorsqu'il est dans le tort... »

Mai 2017 devrait donc être la date butoir pour l'Etat du Cameroun qui doit obligatoirement se plier aux injonctions onusiennes dans un peu plus d'une quinzaine de jours. Depuis bientôt six mois pourtant, PEK garde un silence troublant. Sollicité par Le Messager, il a décliné l'offre d'une interview pour nous dire où est ce qu'il en est avec le dossier. Selon certaines sources, des émissaires du gouvernement qui suivent ce dossier auraient conseillé à Paul Eric Kinguè de garder silence s'il tient à ce que la réparation de son préjudice soit effective dans les meilleurs délais.

D'autres sources allèguent que l'ex maire est déjà entré en possession d'une partie des dédommagements attendus. Notamment par l'octroi d'une villa : « l'Etat du Cameroun a contribué pour l'amélioration de ma santé qui était détériorée après ma sortie de prison », révèle l'ancien condamné sans crime : « Plusieurs autres points sont à l'ordre du jour de nos discussions. Je me battrai jusqu'au recouvrement du moindre centime de ladite réparation ».

Pour PEK, « si le Cameroun décide de privilégier les négociations telles qu'elles ont commencé, alors je suis ouvert en tant que patriote à écouter mes interlocuteurs pour une sortie honorable de cette affaire ». Dans l'interview qu'il avait accordée au Messager à la fin de l'année dernière, Paul Eric Kinguè affirmait : « J'ai le devoir de vérité et de transparence vis-à-vis du peuple camerounais qui le mérite bien ».

Pour l'heure force est de constater que PEK ne communique plus beaucoup à ce sujet. Six milliards c'est quand même beaucoup même si cela ne vaut pas une vie telle qu'endurée par l'ex-maire qui a tout perdu : liberté, famille, enfant, carrière... mais peut-être l'argent n'aime-t-il pas le bruit...