Congo-Brazzaville: SNE - La révision du barrage hydroélectrique de Moukoukoulou devient une urgence

La réhabilitation du barrage hydroélectrique de Moukoukoulou (74MW), dans le département de la Bouenza, est capitale pour le fonctionnement des industries qui s'installent dans le pays. La révision du barrage d'Imboulou ainsi que des réseaux de transports associés sont autant nécessaires.

Le président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité (SNE,) Eugène Ondzambe Ngoyi, a insisté sur l'urgence pour le gouvernement de réviser ces équipements, à l'issue d'un conseil, le 3 mai à Brazzaville.

« L'absence des révisions fait peser des risques sur la continuité de la production de l'électricité dans notre pays. Ce risque est d'autant plus accru, que dans quelques jours, nous assisterons au démarrage des activités des industries telles que: la cimenterie Dangoté; Diament ciment; Sandeko etc », a indiqué Eugène Ondzambe Ngoyi.

Ajoutant : « La société sera très prochainement confrontée à de sérieux problèmes de production de l'électricité à l'endroit non seulement de ses premiers clients mais également de ces nouvelles industries qui s'installent ».

Le gouvernement a été aussi invité à procéder le plus tôt possible, à la réhabilitation et à la modernisation de la centrale de Djoué. Les autorités de tutelle devront revoir la base de facturation des consommations de l'Etat en matière d'électricité qui date, selon le président du conseil d' administration, de 1970.

La demande de recrutement en personnel pour faire face à un certain nombre de problèmes de gestion a été débattu.

Outre la question relative à l'amélioration de la fourniture en électricité, les administrateurs ont examiné et validé les rapports d'activités et de gestion de 2016, le plan d'actions 2017-2019, le bilan électrique du 1er trimestre 2017. La situation d'endettement de la SNE et les différentes notes d'information ont été passées en revue.

Mis en service depuis 1979, le barrage hydroélectrique de Moukoukoulou n'a connu que trois révisions générales après 34 ans de fonctionnement, alors que l'intervalle recommandé est de quatre ans.

Fruit de la coopération sino-congolaise, ce barrage compte quatre turbines pour une puissance totale de 74MW alimentant les départements du Pool, du Niari du Kouilou et de la Bouenza.

Une des charnières essentielles du boulevard énergétique du Congo, l'arrêt du barrage de Moukoukoulou pourrait plonger une grande partie du Congo dans une précarité énergétique dont les conséquences se feront sentir au plan socioéconomique.