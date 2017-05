Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2012 (69) suite du numéro précédent

Dans un contexte, dominé par les législatives, on apprend le décès, le 3 juillet 2012, à Paris, de Jean-Claude Siapa Ivouloungou, député (Upads) de Mayoko, ainsi que celui de l'ancien Premier ministre, Charles David Ganao, le 6 juillet 2012, à l'âge de 84 ans. Ce dernier est inhumé à Djambala, sa terre natale. Guindo-Yayos Théodore Michel, ancien ministre, ancien 1er vice-président du Sénat, décédé à Brazzaville, est inhumé le12 juillet 2012.

Les législatives 2012, sous le signe de l'abstention, phénomène récurrent des démocraties actuelles. Le dimanche 15 juillet, les électeurs ont boudé les urnes. Le vote a été ajourné dans trois circonscriptions de Brazzaville (Ouenzé 1, Talangaï 1 et 2) dévastées par les explosions du 4 mars des camps de Mpila. À Kellé-centre et à Pointe-Noire, le vote a eu lieu le lundi 16 juillet 2012. La candidature et la victoire de Maître Aimé Emmanuel Yoka, à Vindza, font l'effet d'une bombe, dans un pays où, depuis la fin de la Conférence nationale, le repli identitaire et tribal a fleuri. Dans une lettre citoyenne, Aimé Emmanuel Yoka écrit : Dans les allées du pouvoir, dans les états-majors des partis politiques, à défaut de designer autrement ces enclos où on élève plus d'intrigants que de militants, où on forme plus d'acrobates que de responsables politiques, parmi les hauts cadres aussi, hélas, ma candidature a, en effet, beaucoup agacé les esprits mus par des ressorts partisans et sectaires, grégaires et égoïstes. C'est ainsi que j'ai été traité d'étranger dans mon propre pays... Misère de la politique au Congo, enfermée dans un grégarisme rétrograde.

À la veille de la fête nationale, Gilbert Pongault, syndicaliste, ancien président de la Confédération des travailleurs chrétiens du Moyen-Congo, est mort à Brazzaville, à l'âge de 87 ans. Fête nationale à Kinkala, chef lieu du pool dans le cadre de la municipalisation accélérée. Ces festivités se déroulent avec faste. Pour revenir sur le chapitre des législatives, signalons que, par sa décision n°001/DCC/EL/L/12, signée par son secrétaire général, Antonin Mokoko, la Cour constitutionnelle, en sa séance du 17 août 2012, a prolongé, jusqu'à la tenue des élections partielles (dont la date n'a pas encore été fixée), le mandat des députés Hyacinthe Ingani (PCT) de la première circonscription, Jean-Claude Ibovi (M.D.P) de la deuxième circonscription de l'arrondissement 6 Talangaï, et Pierre Ngolo (PCT), de la première circonscription de Ouenzé. Décès à Paris, dans la nuit du 26 août 2012, du président de la Cour constitutionnelle, Gérard Bitsindou, à l'âge de 71 ans. Homme politique, sportif, Gérard Bitsindou était aussi un féru de musique. Il est l'heureux compositeur de « l'amore » et « Pasi ya Pamba », chansons exécutées par Joseph Kabasele et l'African jazz. Il était aussi sociétaire de l'orchestre Rumbamberos.

Pierre Moussa, ancien ministre d'Etat de l'Economie, du Plan, de l'Aménagement du territoire et de l'intégration, coordonnateur du pôle économique, au Congo, prête serment à N'Djamena, en qualité de président de la commission de la Cémac (Communauté économique de l'Afrique centrale), le mardi 28 septembre devant la Cour de justice de la Cémac, en compagnie de la vice-présidente de la commission, l'Equato-guinéenne Rosario Mbasogo Kung Nguindang. Cette cérémonie se déroule en présence du président tchadien, Idriss Déby Itno. Pierre Moussa a été nommé par le président en exercice de la Cémac, le Gabonais Ali Bongo Ondimba sur proposition du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qui, entre-temps avait remanié son gouvernement, par décret n°2012-1035, du 25 septembre 2012. Au cours du dernier trimestre, une avalanche de nouvelles alimente l'actualité nationale : Décès à Paris, de l'écrivain et chercheur congolais, Jean-Pierre Makouta-Mboukou, le 8 octobre 2012, il était né le 17 juillet 1929, à Kindamba, dans le département du Pool ; Le général de division Guy Blanchard Okoï est désigné, chef d'état-major général des FAC(Forces armées congolaises) ; Les victimes du crash du cargo d'Aéro-service, du 30 novembre 2012, au quartier Makazou, dans le 7ème arrondissement de Brazzaville, sont inhumées le lundi 10 décembre 2012, au cimetière du centre-ville, après un hommage de la République, au Palais des congrès, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso ; Alain Mabanckou se voit décerner le Grand prix de littérature de l'Académie française, Henri Gal, le jeudi 6 décembre 2012. La Professeure Francine Ntoumi reçoit, quant à elle, le 17 décembre 2012, le prix scientifique « Kwame Nkrumah » 2012, de l'Union africaine, pour les efforts consentis dans le domaine de la santé publique, à travers la fondation qu'elle dirige depuis 2008.

En ces temps de disette sportive, Il faut tout de même rappeler, qu'en 1972, 40 ans juste, les Diables rouges remportèrent, à Yaoundé, la 8ème Coupe d'Afrique des Nations, Ainsi va la vie au Congo.

AUTHOR: MFUMU

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

Brin d'histoire : les derniers articles

▶ 4/5/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2012 (69) suite du numéro précédent

▶ 27/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2012 (68)

▶ 20/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2011 (67) suite du numéro précédent

▶ 13/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2011 (66)

▶ 6/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2010 (65) suite du numéro précédent

▶ 29/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2010

▶ 22/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2009 (63) suite du numéro précédent

▶ 15/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2009 (62)

▶ 8/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2008 (61)

▶ 1/4/2017 | Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2007 (60) suite du numéro précédent