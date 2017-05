Angola: Afro-basket 2017 - Après le Congo, l'Angola a aussi jeté l'éponge

Qui va organiser la 29e édition de l'Afro-basket masculin cette année ? Car jusqu'alors, la Fiba-Afrique organisatrice de la compétition peine à trouver son plan B.

L'organisation de cette compétition avait été attribuée au Congo depuis 2015. Malheureusement à quatre mois du rendez- vous , le Congo n'a pas pu tenir ses engagements évoquant comme raison, la conjoncture nationale et internationale marquée par la chute du prix du baril du pétrole, aggravée par un environnement socio-économique très morose.

Le 21 avril lors du congrès de la Fiba-Afrique à Bamako au Mali, l'Angola a été choisi finalement parmi plusieurs pays comme la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria ou encore le Mali pour abriter à la place du Congo la 29e édition de l'Afro-basket messieurs. Un plan B qui devrait rassurer les pays qualifiés. Mais quelques jours après, le gouvernement angolais, par le biais du ministère des Sports et de la jeunesse, a recadré les choses. La compétition ne peut plus se tenir dans ce pays parce qu'à la même période voulue par la Fiba-Afrique, l'Angola va organiser les élections générales « et il existe des priorités », souligne le ministère des Sports et de la jeunesse.

« Nous avons reçu la proposition et on disposait de 10 jours pour répondre, vu qu'on devait la présenter à l'Etat. Mais, en tenant compte de la nécessité de combler le vide sur son site officiel, et avec un certain optimisme, la FIBA-Afrique a mis l'information sur la page sans la confirmation de l'Angola », a précisé Nelson Sardinha, secrétaire général de la Fédération angolaise de basketball (FAB), dans un communiqué comme pour dire que la possibilité d'organiser la compétition sur le sol angolais était suspendue à la décision du gouvernement du pays.

La Fiba-Afrique veut organiser l'Afro-basket du 19 au 30 août et les 16 équipes qualifiées doivent retenir leur souffle car après le refus de l'Angola, d'autres pays pourraient manifester à coup sûr le désir d'organiser. Affaire à suivre.