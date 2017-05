Togo: Des révélations togolaises exposent à Paris

Parmi les créateurs togolais présents, l'atelier Avleyo qui réalise des tissages d'exception et fabrique du mobilier mêlant tradition africain et tendances contemporaines.

Plus de 400 créateurs artisans-créateurs, artistes de la matière, designers, galeries, manufactures d'art, maisons d'excellence, fondations présentent leurs créations originales et inédites, aux 45.000 visiteurs professionnels et amateurs attendus pour cette 3e édition.

Révélations porte un regard nouveau sur la création contemporaine. La biennale place le créateur au centre de l'événement et invite au dialogue les métiers d'art et de création du monde entier.

