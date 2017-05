Cameroun: Cotonculture - Du mieux dans le climat social

Les principales revendications des personnels de la filière trouvent progressivement des réponses

La fête du travail, est souvent l'occasion dans différentes sectorielles, de faire le point sur les avancées obtenues en matière de climat social. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en la matière, le secteur cotonnier était particulièrement attendu au tournant. Dans les rangs de la grande parade de Garoua, l'enthousiasme affiché sur les visages autant que le déploiement des arsenaux logistiques, ont pour le coup donné une indication. Après une forte période de turbulence, la Sodecoton en relance, a choisi de faire du climat social, l'un des principaux bénéficiaires de l'embellie retrouvée. C'est ainsi que certains avantages octroyés aux personnels, à l'instar des primes de non logement, jusqu'ici non appliqués, sont désormais entrés en vigueur. « Au-delà des avantages directs, c'est surtout la question des conditions de travail qui était préoccupante », confie un employé de la structure.

Du fait des tensions de trésorerie, nombre de départs à la retraite ou de décès n'avaient pas été reajustés, entraînant ainsi un surcroît de travail. Les profils de certains postes suscitaient des frustrations, et la qualité du matériel augmentait la pénibilité. Le plan d'investissement de l'entreprise, approuvé par le gouvernement, a permis de corriger progressivement ces situations. Le gouverneur de la région du Nord, Pca de la Sodecoton, a ainsi en marge du défilé, salué les principales avancées en la matière : des recrutements massifs d'ingénieurs et agents de maîtrise, combinés à la contractualisation de nombreux personnels saisonniers, pour porter les effectifs près du seuil des 2000, nécessaire à son fonctionnement optimal. Le matériel roulant renforcé et l'outil de production rénové à 80% complétant le tableau, pour ramener la sérénité dans les rangs.