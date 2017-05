Cameroun: Sécurité dans le golfe de Guinée - Discussions au MINREX

La rencontre vendredi dernier entre le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella Mbella et le Togolais Christian Eninam Trimua, directeur exécutif du Centre interrégional de coordination (CIC) chargé de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, se situait certes dans le contexte d'une première prise de contact. Mais les deux personnalités n'ont pas manqué d'évoquer l'implantation de cette structure au Cameroun, et l'expansion de ses activités en vue de faire face aux missions qui sont les siennes. Ayant pris ses fonctions depuis le mois de février dernier dans la capitale camerounaise qui abrite le siège de cette institution, le directeur exécutif du CIC situe donc son audience au MINREX dans le cadre de la prise de contact avec les principales autorités camerounaises.

