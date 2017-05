Cameroun: Fête du travail - L'Océan a vibré

Plus de 5000 employés, tous secteurs confondus, ont défilé lundi devant le préfet Antoine Bissaga

Un grand jour, un jour de joie, ce 1er mai. Ils étaient tous heureux en ce jour où la communauté internationale célébrait le travail. Employés des institutions publiques, parapubliques et des entreprises privées auxquels se sont associés les acteurs du secteur informel du département de l'Océan ont témoigné chacun, à sa manière, sa fierté d'être un maillon important du développement du Cameroun. Le thème de cette 131e édition de la fête du travail était fort évocateur : « Dialogue social, croissance économique et cohésion sociale ». Plus de 5000 défilants, pendant trois heures d'horloge, ont paradé devant le préfet de l'Océan. C'était aussi une occasion pour quelques entreprises nouvellement installées dans la cité balnéaire de se faire connaître par le grand public.

La SOPECAM, le port autonome de Kribi et la Société camerounaise d'équipements, entre autres, défilaient alors pour la première fois à Kribi. Avant cette grande parade, les syndicalistes et le préfet de l'Océan, Antoine Bisaga, sans toutefois se concerter auparavant ont été unanimes sur plusieurs points dans leurs discours. Ils ont demandé que l'on applique la justice sociale à tous les niveaux et que le dialogue soit franc et sincère entre employeurs et employés. Les licenciements abusifs qui sont monnaie courante dans plusieurs sociétés du département de l'Océan et la non-affiliation des employés à la Cnps ont également été dénoncés. On apprendra d'ailleurs du préfet que certains chefs d'entreprises doivent plus d'un milliard de francs de frais de cotisation à la Cnps. « Lorsque l'employé va au travail en souriant, le bon résultat suit », a conclu Antoine Bisaga.