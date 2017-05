Cameroun: Croissance au pays - Les secrets de l'accélération

Produit par une équipe de chercheurs de l'Université de Yaoundé II- Soa, un ouvrage collectif sur le sujet a été présenté à la presse hier.

69% ! L'indice de diversification des sources de l'économie camerounaise est jugée alléchant. C'est d'ailleurs la 4e meilleure performance au niveau africain. Et quand on sait que la diversification est un atout de croissance économique, on est en droit de se demander qu'est-ce qui freine le décollage du Cameroun. Un pays dont le sol et le sous-sol sont bondés de richesses. Et où les pouvoirs publics ont élaboré le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE), pour servir de boussole pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Sauf que depuis 2009, date de la mise en œuvre du DSCE, le taux de croissance du Cameroun tourne toujours autour de 5%. Question : Comment produire plus, au point d'atteindre une croissance à deux chiffres ? Réponse dans un ouvrage de 231 pages, récemment paru aux éditions Afrédit à Yaoundé.

L'ouvrage intitulé « Document de stratégie pour la croissance et l'emploi : Comment atteindre une croissance à deux chiffres ? » est la production d'une équipe de recherche de l'université de Yaoundé II- Soa. Elle est dirigée par le Pr Henri Ngoa Tabi, chef de département d'économie internationale et du développement, par ailleurs enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université susmentionnée. Le document qui s'adresse avant tout aux décideurs camerounais a été présenté à la presse hier sur le campus de Soa. Occasion pour cette université de signer une convention cadre avec la maison d'édition Afrédit. Laquelle a récemment créé une collection baptisée Intelligencia, « visant à diffuser les produits de la recherche universitaire. Car il a été constaté que plusieurs chercheurs sont financièrement limités, incapables de promouvoir les résultats de leurs travaux.

L'association avec l'université de Yaoundé II permettra donc de faciliter l'édition des documents de recherche », explique Arthur Pango, directeur central d'Afrédit. A propos de l'ouvrage sur le DSCE, le Pr Mol Nang, vice-recteur chargé de la recherche, explique que l'université de Yaoundé II-Soa a constitué cinq équipes thématiques de recherche, dont l'une était chargée de faire le bilan du DSCE et d'en dégager des perspectives. « Nous sommes fiers de ce premier ouvrage dont la simplicité et la clarté des analyses et recommandations font qu'il est à la portée du Camerounaise moyens ». Avant la dédicace prévue le 10 mai prochain, une conférence-débat autour de l'ouvrage est prévue vendredi 5 mai prochain à Soa. Ce fruit de la recherche est vendu au prix de 15 000 F.