Cameroun: Adamaoua - Hendje Toya, nouveau président de l'EEC

Je n'oublie pas tout ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne », dira-t-il. Le nouveau berger fixera aussitôt ses objectifs pour son mandat qui est de 07 ans. « L'église ne vit pas en autarcie, elle a dans son champ d'action d'autres églises avec lesquelles elles travaillent en partenariat à travers le monde. Nous allons ensemble avec ces églises faire plusieurs activités rentrant à la fois dans le cadre de l'évangélisation, du développement et de la diplomatie ecclésiastique. Nous allons nous en tenir à notre cahier de charges qui nous oblige une évaluation de la situation actuelle, puis il sera question de voler au secours de ceux qui souffrent. » Les autres membres du bureau ont été également élus. Le révérend pasteur Njouenwet Kopp Bernard a été élu 1er vice-président, l'ancienne d'église Ngalle Mbonjo Esther 2eme vice-présidente, l'ancienne d'église Fampou Denise quand elle sera élue 3ème vice-présidente tandis qu'au secrétariat général, on aura le révérend pasteur Nguete Philipe. Le nouveau bureau a été présenté dimanche 23 avril lors du culte de clôture en présence de Cyril Ivan Abondo, secrétaire général des services du gouverneur, représentant du gouverneur empêché.

C'est la jeune région synodale de l'Adamaoua qui a eu l'immense responsabilité d'accueillir les travaux qui regroupaient plus de 500 délégués nationaux et internationaux. Ils se sont réunis pendant six jours à la paroisse du Mont des Oliviers de Ngaoundéré. L'élection du nouveau bureau directeur était le point névralgique inscrit à l'ordre du jour. Samedi 22 avril, la pluie qui s'est invitée n'a pas dissuadé les 374 électeurs qui devaient passer aux urnes. Si le respect du principe de la rotation ethnique à la tête de l'EEC est de mise, il fallait encore départager les deux candidats SAWA qui étaient en lice. C'est autour de 17h que le verdict des urnes viendra déclarer le révérend pasteur Hendje Toya Jean Samuel vainqueur avec 205 voix sur les 374 votants. Les yeux rivés vers le firmament, l'élu de Dieu et des hommes adressera ses premiers mots de gratitude au Tout Puissant en acceptant humblement les félicitations de son challenger. « Je remercie d'abord l'Eternel car Il a permis que l'élection se déroule en toute tranquillité.

