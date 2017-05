Cameroun: Ngaoundéré - Grosse mobilistaion le 1er mai

Les travailleurs de la ville ont fêté dans la joie et l'allégresse

Quelques minutes seulement après la fin du défilé à la place des fêtes de Ngaoundéré, une pluie a arrosé la ville. Trois heures durant, les invités ont assisté à la cérémonie officielle de la 131e édition de la fête internationale du travail. Par la voix du président régional de la Centrale syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), EL Adj Hamadou Nassourou, les travailleurs ont remis au goût du jour, les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. «Certains chefs d'entreprises n'affilient pas leurs employés à la CNPS et quand bien même ils sont affiliés, leurs cotisations ne sont pas souvent reversées. Nous souhaitons que cela cesse, et que les barrières qui existent entre les supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés soient brisées. Il faut un franc dialogue pour que les problèmes trouvent des solutions », a souligné le président régional de la CSTC. Il a poursuivi en disant que « les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils obtiennent des diplômes et une bonne formation».

Elysé Netom qui a également pris la parole au nom d'un autre syndicat a magnifié les vertus du « dialogue social » pour une production efficiente. Les représentants des travailleurs ont relevé les problèmes que rencontrent les secteurs de l'enseignement privé et de la santé privée. Dans son allocution, le gouverneur de l'Adamaoua, Kildadi Taguié Boukar, tout en reconnaissant les problèmes des secteurs susmentionnés qui attendent toujours la signature de leur convention collective, a relevé les efforts fournis par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Il a exhorté les chefs d'entreprises à mettre un accent sur la prise en charge de leurs employés pour un rendement efficient. Le climat social dans l'Adamaoua est sain. Une dizaine de travailleurs a vu ses efforts récompensés par des distinctions honorifiques. Ceux-là ont reçu des médailles d'honneur du travail en or, en argent et en vermeille. Le défilé pédestre et motorisé a mis un terme à la cérémonie qui s'est achevée à 13h00.